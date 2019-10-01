Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Adana'da polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakaladılar"
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanı Soylu: "Adana'da polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakaladılar"

27 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlere yönelik operasyona ilişkin, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlere yönelik operasyona ilişkin, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'da polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakaladılar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM resepsiyonundan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini belirterek, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar. Arkadaşlarımız hücre evini tespit ettiler. 'Teslim ol' çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılınca bir polis memuru parmağından yaralandı, bir polis memuru da boğazının yanından yaralandı. İki şahıs da ölü ele geçirildi" diye konuştu.

(İHA)

Süleyman Soylu, Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz
Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'e iki kadın hastasına cinsel saldırı suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Adana'da polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakaladılar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]