İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ADF'DE - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda panele katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere NEST Kongre Merkezi'ne geldi. İkili görüşmeler öncesinde Bakan Soylu, katılımcılarla ve üniversite öğrencileriyle fotoğraf çektirdi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i ve heyetini kapıda karşılayan Soylu, yarım saat basına kapalı görüştü. Ardından Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam'ı görüşme yapacakları salonun kapısında karşılayan Soylu, bu sırada katılımcılarla sohbet etti. Salam, Bakan Soylu'ya Ukrayna konusunda Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk nedeniyle teşekkür etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Soylu, konuşmacı olarak katılacağı 'Terörizmle Mücadele: Eksik Olan Nedir' isimli panelde moderatörlük yapacak Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wuchte ile ikili görüşme gerçekleştirdi.