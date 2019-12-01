Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Soylu: 'Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz' - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu "Başkent Kulusi" programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. "Adil Öksüz Almanya'da mı" sorusu üzerine Soylu, "Net bir şey söylememek gerekir" dedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz" sorusuna ise "Bize kalsın" diye yanıt verdi. - ANKARA
Süleyman Soylu'nun Adil Öksüz açıklamasına CHP'den ilk tepki: Sizde bir yerlerde kalıyordur İçişleri Bakanı Soylu, "Bir kişi mahkemeden beraat almışsa görevine neden dönemiyor?" sorusunu yanıtladı: Elbette ki güvenmeyeceğim Gazeteci Hakan Albayrak'ın Ahmet Davuoğlu'nun partisinde yer alacağı iddia edildi Bakan Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun "Bu şehre İhanettir" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu: Tarih değiştirecek