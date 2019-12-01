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İçişleri Bakanı Soylu: "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu "Başkent Kulusi" programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. "Adil Öksüz Almanya'da mı" sorusu üzerine Soylu, "Net bir şey söylememek gerekir" dedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz" sorusuna ise "Bize kalsın" diye yanıt verdi.

(İHA)

Firari Adil Öksüz, Süleyman Soylu, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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