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İçişleri Bakanı Soylu "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslim Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslim Töreni"nde konuştu Açıklaması

11.02.2022 19:30
İçişleri Bakanı Soylu "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslim Töreni"nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem hareketliliğimiz giderek artmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem hareketliliğimiz giderek artmaktadır. Bütün bilimsel veriler ciddi depremlerle karşı karşıya olduğumuza işaret etmektedir." dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında düzenlenen "AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslim Töreni"nde, Suriye'nin İdlib ilinde hafta sonu yaptığı incelemeleri anlattı.

Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyareti de hatırlatan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş grubundaki çocuklara yardımda bulunulacağını bildirdi.

Terör örgütlerinin Suriye ve Irak'taki devlet otoritesini sarstığını ifade eden Soylu, İran'ın da yıllardır ambargo altında bulunduğunu vurguladı.

Soylu, Balkanlarda yeni bir kurgunun oluşturulmaya çalışıldığına, Karadeniz'de de yeni bir dalgalanmanın olduğuna işaret etti.

Sorumlulukları yerine getirdiklerinin altını çizen Bakan Soylu, aynı zamanda Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya da bakma yükümlülüğünün bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri soğukta ölüme terk ettiğini hatırlatan Soylu, dün de bir kadının denizin ortasından kurtarıldığını bildirdi.

Afetlerin ardından gerçekleştirilenleri anlatan Soylu, yaşananların hiçbirinin altında kalınmadığını, gerekenlerin yapıldığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planlarını hazırlıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planlarında gördüğümüz revizyonları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planında illerimizi tatbikatlara hazırlıyoruz, planın yönetilmesine hazırlıyoruz." diye konuştu.

Son 20 yılda yakalanan her başarının birlikte atılan adımlar yakalandığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin afet yönetimindeki tecrübesinin ve birikiminin üst noktaya doğru ilerlediğini kaydetti.

"Afet yönetimi konusunda ciddi mesafe aldığımız açıktır"

Türkiye'nin afetselliği yüksek olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu şöyle devam etti:

"Deprem hareketliliğimiz giderek artmaktadır. Bütün bilimsel veriler ciddi depremlerle karşı karşıya olduğumuza işaret etmektedir. Öte yandan, afet yönetimi konusunda ciddi mesafe aldığımız açıktır. En önemlisi de afet konusunda dünya ile aramızdaki makası kapattığımızı rahatlıkla ifade edebilirim."

Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun Afrika, Avrupa ve Ortadoğu Bölge Başkanlığının 2022'de Türkiye'ye verildiğini, bu görevlendirmenin ülkenin afet yönetimi seviyesinin uluslararası ölçüde takdir gördüğünün bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Artan afetsellik riskinin sürekli daha iyisini yapmaya zorladığını dile getiren Bakan Soylu, afet yönetiminde de mükemmele yakın olmak dışında başka bir seçeneğin bulunmadığını ifade etti.

Soylu, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşları ve belediyeler bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekiplerinde yer alan 189 kişiye sertifikalarını takdim etti.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

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Süleyman Soylu, Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu 'AFAD Akreditasyon Sertifika Belgesi Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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