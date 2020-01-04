İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da Deprem Hazırlık Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke geneli·nde AFAD Başkanlığı koordi·nesi·nde afet tatbi·katları yaptıklarını belirterek, "2019'da Türkiye'de il düzeyinde 88, 15 bölgesel ve bir ulusal olmak üzere saha ve masabaşı tatbikatları gerçekleştirildi." dedi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Deprem Hazırlık Toplantısının açılışında konuşan Soylu, İstanbul'daki· olası bi·r depreme yöneli·k afet yöneti·mi· anlamında şehri·n genel durumunu, kurumların hazırlık ve müdahale planları ile kurumlararası i·leti·şi·m ve koordi·nasyon durumunu değerlendi·rmek üzere 29 Kasım ve 21 Aralık tari·hleri·nde i·ki· toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Bu toplantıları Türki·ye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beli·rlenen başlıklara göre gerçekleşti·rdiklerini ifade eden Soylu, 29 Kasım'daki· toplantıyı haberleşme, sağlık, ulaşım altyapı, enerji·, tahli·ye, yerleşti·rme ve planlama, 21 Aralık'taki· toplantıyı i·se yangın, beslenme, barınma ve hasar tespit başlıkları altında düzenlediklerini kaydetti.

Bakan Soylu, bugün de zarar tespi·t, enkaz kaldırma, çalışma grupları loji·sti·ği· ve defin başlıklı konuları ele alacaklarını aktardı.

Türki·ye Afet Müdahale Planı'nın, bir afet durumunda tüm bakanlık ve ilgili kurumların görev ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde belirleyen önemli bir organizasyon olduğunu anlatan Soylu, "Bu planda 28 çalışma grubu başlığı vardı. Burada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bir başlık daha ilave ettik. Bu da iletişim. İletişim başlığı altında arkadaşlarımız bir master planı hazırladılar. Bu planların 26'sı illere ait, 2'si de genele yönelik başlıklar. Toplam 29 başlık. İstanbul'da bu çerçevede şu ana kadar 130 toplantı gerçekleşti·ri·ldi." diye konuştu.

Bu toplantıların önemli sonuçlar ürettiğine dikkati çeken Soylu, afet anında kurumların ve devleti·n müdahale kapasi·tesini·n varlığının yanı sıra bu kapasi·teni·n sağlıklı bir şeki·lde harekete geçirilebilmesinin de ayrı bi·r problem olduğunu vurguladı.

"Afet durumunda herkes görev tanımını bilecek"

1999 Marmara Depremi'nde tıpkı i·nsanlar gi·bi· kurumların da pani·k yaptığına şahit olduklarını dile getiren Soylu, "Hatırlayın, o günlerde ceset torbası bulamadığımız gi·bi· cenazeleri·mi·zi· nereye koyacağımızı ve ne yapabileceğimizi de bilmiyorduk. Kocaeli·'de buz pi·sti·ni· kullanmak zorunda kaldık. O görüntü hala i·çi·mi·zi· ti·tretmektedi·r." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afet yönetimindeki gelişimine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türki·ye o tari·hten bugüne kadar afet yöneti·mi·nde, özelli·kle AFAD Başkanlığı çatısı altında önemli· bi·r operasyonel kabi·li·yet üretmi·şti·r. Bunun tüm kurumlara yayılması, ülkede hemen herkesi·n afet anında ne yapacağını bi·li·r hale gelmesi·, kurumların kapasi·teleri·ni· nasıl kullanacağını ezberlemesi· ve bunu bi·r refleks hali·ne geti·rmesi·, bu geli·şi·mi·n bana göre mütemmi·m cüzüdür. Yani· Vali·li·k de nereye koşacağını bi·lecek, beledi·yeni·n i·lgi·li· bi·ri·mleri· de ne yapacağını bi·lecek, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehi·rci·li·k Bakanlığı, Di·yanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, i·tfai·ye vesai·r herkes görev tanımını ve ki·mi·nle i·rti·batta olacağını bi·lecek. Daha da önemli·si· bunu bi·r alışkanlık ve refleks hali·ne geti·rmeliyiz. İşte Türki·ye Afet Müdahale Planı'nın da bu toplantıların da temel hedefleri·nden bi·ri· budur."

"2020 afet eğitiminde sıçrama yılı olacak"

Tatbikatları ve hazırlıkları yapılan bir depremle karşı karşıya kalındığında "Eyvah" demenin çözüm olmayacağını dile getiren Soylu, vatandaşların afet durumlarında karşılaşacağı tehlikelere karşı devletin yükümlülüklerinin olduğunu ve bu sebeple iyi çalışan bir sistem oluşturmak için gayret ettiklerini söyledi.

Afet yöneti·mi·nin, afet öncesi, anı ve sonrası süreçleri kapsadığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"2019 yılını Afetlere Hazırlık Yılı i·lan etti·k ve bunu 2020'ye de sarkacak şeki·lde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımdan herhangi· bi·r gevşememi·z söz konusu deği·ldi·r. Özelli·kle 5,8'li·k son İstanbul depremi·, bi·ze ci·ddi· bi·r prova imkanı vermi·şti·r. Bunun hari·ci·nde ülke geneli·nde AFAD Başkanlığımızın koordi·nesi·nde afet tatbi·katları yapıyoruz. 2019'da Türkiye'de il düzeyinde 88, 15 bölgesel ve bi·r ulusal olmak üzere saha ve masabaşı tatbi·katları gerçekleşti·ri·ldi·. Hem altyapı noktasında hem müdahale kapasi·tesi· anlamında hem de kurumlararası i·leti·şi·m ve i·ş bi·rli·ği· konusunda yoğun bi·r faali·yet i·çerisindeyiz. 2020 yılında da hem saha tatbikatlarını hem masabaşı tatbikatlarını aynı ciddiyet, disiplin ve sürdürülebilirlik içerisinde devam ettireceğiz. 2020 yılı bu farkındalığın daha da arttırıldığı, özellikle vatandaşlarımıza ciddi şekilde yansıtıldığı ve afet eğitimi konusunda bir sıçrama yılı olacak. Planlamamız bu şeki·ldedi·r. Bu konuda eğitim dairemiz de gerekli çalışmaları yapıyor."

Bakan Soylu, afetlere hazırlık konusunda bireylerin de üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, vatandaşlara, "Binalarınızın sağlamlığını kontrol etmekten içindeki eşyaların sabitlenmesine kadar alabileceğimiz tüm tedbirleri gözden geçirmek durumundayız. 'En kötüsüne hazırlıklı olup en i·yi·si·ni· beklemek' temel anlayışımız olmalıdır. Elbette ki· devlet olarak ci·ddi· bi·r çalışma i·çi·ndeyi·z, pek çok tedbi·r alıyoruz, planlamalar yapıyoruz. Ancak bu yol yalnız yürünecek bi·r yol deği·l. Mutlaka her vatandaşımızın desteği·ne ve hassasi·yeti·ne ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, çözüm ortaklarının oluşturduğu Zarar Tespit Çalışma Grubu, Enkaz Kaldırma Çalışma Grubu, Defin Çalışma Grubu ve Hizmet Grupları Lojistiği Çalışma Grubu'nun deprem hazırlıklarına ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.