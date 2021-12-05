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Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK - Son Dakika

Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK

05.12.2021 15:14

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Risk Azaltma Planlarında 80 vilayetimizi bitirdik, bir İstanbulumuz kaldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Risk Azaltma Planlarında 80 vilayetimizi bitirdik, bir İstanbulumuz kaldı. İstanbul'da da planın sonuna geldik. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibariyle afet eğitimi aldı" dedi.

Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli, İstanbul Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele, AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda AFAD personeli ve gönüllüsü katıldı. Destek AFAD Gönüllüleri kimlik kartlarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dağıttı. AFAD gönüllüsü Şarkıcı Murat Kekilli'ye de ödül verildi. Murat Kekilli sahnede AFAD için yazdığı şarkıyı söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Facetime yöntemi ile panele katılanlara seslendi.

"DÜNYA'DA EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Programa Facetime ile bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yaklaşık 404 bin kişilik bir AFAD gönüllü ailesi olduk. Size 2 müjde vermek istiyorum. Ankara'da çok güzel bir AFAD eğitim kampı hazırlıyoruz. Yine İstanbul'da da Anadolu Yakası'nda sayın valimizle birlike AFAD Müdürümüz ile birlikte değerlendirme ve çerçeveler içerisinde inşallah orada da bir eğitim kampı hazırlıyoruz. Afet Risk Azaltma planlarında 80 vilayetimizi bitirdik, bir İstanbulumuz kaldı. İstanbul'da da planın sonuna geldik. Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibariyle afet eğitimi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bütün dünyada başka bir liderliği elinde tutmaktadır. Bu liderlik şudur; 14 yılda dünyada en çok yardım yapan ülke Türkiye'dir. Biz Amerika'dan zengin değiliz, biz Avrupa'nın bazı ülkelerinden de zengin değiliz ama çok şükür, asaleti zengin gönlü zengin ve iyilik yapma kabileti ve kapasitesi zengin bir milletin evlatlarıyız" diye konuştu.

"ACİL TOPLANMA ALANLARINI 5 BİN 598'E ÇIKARDIK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "17 Ağustos Marmara Depremi'nde ne kadar iyi niyetli olursa olsun eğitim almamış, organize olmayan gönüllü çalışmaların yarardan çok zarar getirdiğine de maalesef şahit olduk. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 27 çalışma grubu ile 700'e yakın toplantı yaptık. Yerel operasyon planlarının geliştirilmesi ve kapasite artırılmasına yönelik önemli kazanımlar elde ettik. Bu yılın başında başladığımız İstanbul İl Risk Azaltma Planı'nı yakın bir zamanda tamamlıyoruz. 39 ilçemizde 962 Mahalle İrtibat Merkezi kurduk, yani bütün mahallelerimizde var. Toplanma alanı sayısını 5 bin 598'e çıkardık. İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen Afet Eğitim Seferberliği ile toplam 7 milyon 508 bin vatandaşımıza eğitim verdik. AFAD Gönüllülüğü projemize başvuran 79 bin 472 kişiden 7 bin 213'ü saha eğitimlerine başladı. 16 bin 93 kişi simülasyon TIR'ında eğitim aldı. Kargo firmalarına yönelik KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) farkındalık ve şüpheli posta eğitiminde 2 bin 254 kişiye ulaşıldı" dedi.

"400 BİNİ 1 MİLYONA TAMAMLAMANIZI İSTİRHAM EDİYORUM"

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Belki de hayatımızın asıl amacı bunu kim yapacak diyen umutsuzluk içerisindeki insanların, arkadan omuzlarına dokunarak biz yaparız biz varız diyebilmemizdir.Gönüllülüğe başvurular 2019 Ocak ayında başlamış durumda ve şu ana kadar 400 binin üzerinde gönüllü olmak için başvuran vatandaşlarımız var. Destek AFAD dediğimiz arkadaşlarımızın sayısı Türkiye genelinde 3 bini aşmış durumda. Gönüllülük bir salgın hastalık gibidir herkese bulaştırmanızı ve bunu Türkiye'nin her tarafına, 400 bini 1 milyona tamamlamanızı hepinizden istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

DESTEK AFAD GÖNÜLLÜSÜ NEDİR?

Arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili İl Müdürlüklerince düzenlenen yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlamış ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllülerdir. 18 yaşını doldurmuş gönüllüler Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilir ve Destek AFAD gönüllüsü olabilirler.

Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK
Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK
Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK
Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK
Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK
Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK
Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK

Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ICISLERI BAKANI SOYLU AFET RISK AZALTMA PLANLARINDA 80 VILAYETIMIZI BITIRDIK, ISTANBUL'DA DA PLANIN SONUNA GELDIK - Son Dakika
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