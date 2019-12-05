Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.


İçişleri Bakanı Soylu ve Afganistan Maliye Bakanı Kayumi'yi makamında kabul etti. Görüşme kameraların görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Toplantıda iki ülke arasında karşılıklı iş birliği, güvenlik, düzensiz göçle mücadele, ticaret hacminin genişletilmesi konularının ele alındığı bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı
Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]