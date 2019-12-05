Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu ve Afganistan Maliye Bakanı Kayumi'yi makamında kabul etti. Görüşme kameraların görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Toplantıda iki ülke arasında karşılıklı iş birliği, güvenlik, düzensiz göçle mücadele, ticaret hacminin genişletilmesi konularının ele alındığı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

Süleyman Soylu, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:20 Kaynak: İHA
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