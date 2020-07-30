İçişleri Bakanı Soylu, Afyonkarahisar'da trafik denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, "Özellikle bu bayramda altını çizmek istediğimiz, dikkat ettiğimiz hususlar var. Bu hususlardan birincisi yine emniyet kemeridir yani emniyet kemerinden kaza anında başka bizi kurtarabilecek herhangi bir icat dünyada yok. Tüm sürücülerimize, tüm yolcularımıza özellikle emniyet kemerini tekrar tekrar hatırlatmak isteriz." dedi.

Aksaray'dan helikopterle kente gelen Soylu, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda havadan incelemelerde bulundu.

Daha sonra Afyonkarahisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu, durdurulan araçlardaki yolcu ve çocuklara hediye takdim etti.

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladığını belirterek, yaklaşık 162 bin 800 personelle bütün bayram boyunca teyakkuz halinde olacaklarını söyledi.

Amaçlarının, vatandaşların bayram ve memleket ziyaretlerini, tatile gidiş gelişlerini kazasız belasız sağlayabilmek için alınan tedbir ve uygulamaları yerinde görmek olduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle bu bayramda altını çizmek istediğimiz, dikkat ettiğimiz hususlar var. Bu hususlardan birincisi yine emniyet kemeridir yani emniyet kemerinden kaza anında başka bizi kurtarabilecek herhangi bir icat dünyada yok. Bu konuda tüm sürücülerimize, yolcularımıza özellikle emniyet kemerini tekrar tekrar hatırlatmak isteriz. İkincisi ki özellikle yasal hız limitlerine uymaktır.

Üçüncüsü, aracı sürerken başka bir şeyle meşgul olmamaktır. Özellikle telefon gibi dikkati dağıtacak... Dördüncüsü ise son günlerde başımıza gelen, özellikle takip ettiğimiz bir meseledir. O da maalesef şerit değişiklikleri çok oluyor ve bu şerit değişiklikleri de kazalara, sonucu hepimizi çok daha fazla üzen kazalara sebebiyet teşkil ediyor."

Kara yolu ve otoyollarda sürücülerin yasak olmasına rağmen en sağ şeritte durmasının da ağır kazalara yol açtığına dikkati çeken Soylu, tatil yöreleri ve memleketlerine giden sürücülerin yayalara karşı da dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"Bayramlaşmalarımızı kısa tutalım"

"Araç yoğunluğundan dolayı bayramlarda motosikletle bisiklet kazaları maalesef çok oluyor." diyen Soylu, şunları dile getirdi:

"Dikkat etmek gerekir. Eğer dikkatli olursak ve bu konuda tedbirli olursak, kurallara uyarsak, hüzünlü bir bayram geçirmeyiz. Her trafik kazası canımızı acıtıyor. Bu bayramda bir değil, iki tedbirimiz var. Bir de salgın tedbirimiz var. Özellikle vatandaşlarımıza buradan tekrar söylemek istiyorum, Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmede uyarmamızı istedi. Bayramlaşmalarımızı lütfen kısa tutalım. Belki de milletimize söyleyebileceğimiz, uyarabileceğimiz en önemli husus budur.

Bayramlaşmalarımızı kısa tutalım ve özellikle büyüklerimize gittiğimizde mesafemize çok dikkat edelim."

Bayram tatilinde memleketlerine gidecek vatandaşların daha önceki vefatlar nedeniyle taziyede bulunabileceklerine dikkati çeken Soylu, salgının daha fazla yayılmaması için toplu taziye yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Herkesin kendi adına uygulayabileceği kuralları en iyi şekilde ortaya koyması gerekir. Yarın, öbür gün Avrupa'da ikinci dalgadan bahsediliyor, bununla karşı karşıya kalmamak için tüm tedbirleri uygulamamız gerekir." şeklinde konuştu.

İş yeri ve düğün salonu sahiplerine de kurallara uyulması çağrısında bulunan Soylu, "İş yeri ve düğün salonu sahiplerine tekrar hatırlatıyorum yani o kapalı olunan günlerde hakikaten her birimiz sıkıntı çektik. Onun için o günleri hatırımızda tutup açık olan günlerde tedbirlerimizi en yüksek noktaya taşımak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Soylu, keyifli ve mutlu bir bayramın, salgın ya da trafik kazası yüzünden hüzne dönüşmemesi için herkesi kurallara uymaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Soylu, megafon aracılığıyla seyahatleri boyunca kurallara uymaları konusunda sürücüleri uyararak bayramlarını kutladı.