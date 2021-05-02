İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
02.05.2021 00:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı'da kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı'da kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı'da Valilik binasında protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği toplantının ardından, Valilik binasında bulunan Yeni Konsept Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi binasını ziyaret eden Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığı binasına giderek askerlerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, burada gerçekleştirdiği ziyaretin ardından helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. - AĞRI
Son Dakika İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız