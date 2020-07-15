İçişleri Bakanı Soylu: "Ağustos ve Eylülde terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Ağustos ve Eylülde terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu: "Ağustos ve Eylülde terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde mevcut terörist sayısının 407 olduğunu, bu sayıyı Ağustos ve Eylül ayına kadar 300'ün altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Ağustos ve Eylülde terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz"

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ERZURUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde mevcut terörist sayısının 407 olduğunu, bu sayıyı Ağustos ve Eylül ayına kadar 300'ün altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selin vurduğu Artvin Yusufeli ziyaretinin ardından Erzurum'a geldi. Soylu geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 3 teröristi etkisiz hale getiren Jandarma Özel Hareket birimini ziyaret etti.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında yakalanan teröristlerin amacının Karadeniz Bölgesine sızmak olduğunu ifade ederek, "Bize son bir haftada burada büyük bir onur yaşattınız. Şehitlerimize, şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına ve bu milletin şehit ve gazi aileleri adına sizlere minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu operasyon alınan istihbaratların değerlendirilmesi devam ederken adım adım hep takibinde olduk. Hep duamız sizinle oldu. Bu önemliydi. Bazen sayı olarak çok fazla etkisiz hale getirdiğimiz teröristler var ama bunların amacı Karadeniz Bölgesine sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı ve milletimizi endişeye sevk etmekti. Sizde ve bizde biliyoruz ki bir yıldır bu grubu takip ediyoruz ve bu grubun başındaki daha önce yani sizin ilk etkisiz hale getirdiğiniz terörist daha önce Karadeniz'i bilen, orada bulunmuş, oraya hangi yollarla sızılacağını iyi bilen ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları yine sizin arkadaşlarınızın teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size direnemeyip teslim olanlardan bir tanesiydi. Onun için geçen yıl Karadeniz'de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan astsubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler ve oraları temizlediler. Şimdi oraya tekrar sızmaya çalışıyorlardı. Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız" dedi.

" 620 timimiz terörle mücadele için sahada"

Soylu ayrıca şu anda 620 timin üzerinde askerin ülke genelinde terörle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Kimisi Gabar'da kimisi Cudi'de kimisi Çemçe'de kimisi Şenyayla'da kimisi Kato Dağı'nda kimisi Kel Mehmet'te kimisi Hakkari sınırlarında kimisi sınır ötesinde bu milletin namusu için, bu milletin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bugün Cudi'de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var. Cudi'nin göbeğine 18 kule ile girdik. Bugün Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Bölge Komutanımız orada Sefine denen alanda bugün operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum ki bu sizin ortaya koyduğunuz irade ve cesaretle oldu ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren, ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran Cumhurbaşkanımızı şükranla anmak istiyorum. Hangi adımı atmışsak ve bu mücadelede neye ihtiyacımız olmuşsa bilmenizi istiyorum ki hep sizinle, bizimle, kahraman evlatlarımızla birlikte oldu" şeklinde konuştu.

"Ağustos ve Eylülde terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz"

Bakan Süleyman Soylu, hedeflerinin Ağustosa kadar ülke genelinde ki terörist sayısını 300'ün altına indirmek olduğunu belirterek "Şu anda yurt içinde 407 terörist kaldı. Bu ayın sonuna kadar hep beraber ortaya koyacağımız mücadele ile bu 407 teröristi 400'ün altına düşüreceğiz. İnanıyorum ki ağustos ve eylülde bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin kardeşliğine, birliğine, gelişmesine, büyümesine ve evlatlarına yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Bu milletin 780 bin kilometre karesinde bizim evlatlarımız sizin ortaya koyduğunuz irade ve fedakarlıkla okullarını okuyacaklar doktor ve mühendis olacaklar. Bu memlekete iyi evlatlar yetiştirecekler. Bunu sağlayacak olanlar sizlersiniz. Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin" açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından VE Otel'de kamp yapan Katar Atletizm Milli Takımıyla bir araya gelerek başarılar diledi. Katarlı atletler ise Bakan Soylu'ya forma hediye etti.

Süleyman Soylu, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 03:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Ağustos ve Eylülde terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika

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