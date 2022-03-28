İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması

28.03.2022 00:51
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla." dedi.

Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katılan Soylu, bugün seçim yapılsa salonda gördüğü coşkuya istinaden, Esenyurtluların seçimin tozunu attıracağına inandığını söyledi.

Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin 6'lı bir masa kurduğunu hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum; Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla. Kendilerine ve bu millete biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, bizden sonra bunu, hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin diye sorsunlar. Bu ülke, büyükelçilere ve onların efendilerine uşaklık yapanları çok gördü. Bu ülke, AB ve Amerika'nın oyunlarıyla vesayet kuranları, birlik beraberliğini bozmak isteyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüştür."

Soylu, Türkiye'nin yarınlara umutla bakan yatırımları olduğunu dile getirerek, bunların Türk milletinin desteğiyle yapıldığını söyledi.

Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile 15 Temmuz darbesinin amacının ülkeyi kaosa sürüklemek olduğunu aktaran Soylu, Türk halkının tüm bu olaylar karşısında hiç korkmadığını ve sinmediğini, bu minnet duygusunu ifade etmek için Esenyurt'a geldiğini belirtti.

Türkiye'yi zillet altında bırakmak isteyenlerin etraftaki coğrafyayı kana bulamak isteyenler olduğuna işaret eden Soylu, "Bu ülkeyi şu 6'lı masanın birbirine benzemeyenlerine teslim etmek isteyenler, bu ülkenin değerlerini allak bullak etmek isteyenlerdir. Biz bu toprakların bütün zenginliklerine karşı bir sorumluluk sahibiyiz. Elimize tarihi bir fırsat geçmiştir, bu bir millet ve insanlık meselesidir. Bu fırsat bir daha belki de elimize geçmeyecektir. Erdoğan gibi liderler yüz yılda bir gelir. Karabağ, milletlerimizin böğrüne saplanmış hançerdi, onu oradan çıkarmaya kimse cesaret edemedi. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan zamanını kolladı ve o hançeri çıkardı." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye son üç yüz yılın en güçlü zamanındadır"

Soylu, gelecek seçimi Esenyurt'ta tekrar kazanacaklarını vurgulayarak, "Yer gök inleyecek, buradaki heyecanı görüyorum. Bunun için çok çalışmamız ve gayret göstermemiz lazım. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya söyleyecek sözümüzü en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Türkiye son üç yüz yılın en güçlü zamanındadır." diye konuştu.

AK Partili gençlere seslenen Soylu, "Gençler AK Parti'den uzaklaştı" gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soylu, "Onlar tırı vırı şeyler. Biz gençlerin kimlerle yürüyeceğini bilen bir anlayışa sahibiz. Genç geleceğine bakar, yalan söyleyene bakmaz. O yüzden siz gençlere çok görev düşüyor. Sadece bir Türkiye ideali değil, bir dünya idealini anlatacaksınız. Biz bu milleti bıraksak, bu millet bizi bırakmaz. Bu millet akıllı ve feraset sahibi bir millettir. Bu millet, Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi nereden nereye getirdiğini biliyor. Bu millet, 20 yıllık iktidarın ilk günkü hevesini görmek istiyor. Bunu hep birlikte sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"2023 Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcı olacak"

Bakan Soylu, konuşmasının ardından gençlerin, "Cumhurbaşkanını ara" sloganları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Sesi, toplantı salonuna verilen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnanıyorum 2023'te yapılacak seçimler, Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak ve 2024'te de kaybedilen belediyemizi geri alacağız. Durmak yok, yola devam diyorum. En yakın zamanda Esenyurt'ta belki bu bahar, belki yaz olur ama Ramazan Bayramından sonra sizlerle buluşmanın hasreti içindeyim. Gayret edeceğiz, rehavet yok, çok çalışacağız. Özellikle de Esenyurt'la beraber çevredeki bazı ilçelerde de büyük bir sıçramayı sizlerden bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün ve ardından Tokat Havalimanı'nın açılışında büyük bir ihtişam yaşadık. İstanbul'umuzun farklı ilçelerinde bu tür açılışları yaparak, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile geleceğe yürüyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması

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Süleyman Soylu, Esenyurt, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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