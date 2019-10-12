Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnaf ziyaretinde bulundu
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnaf ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnaf ziyaretinde bulundu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnafları ziyaret etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya vatandaşların yoğun ilgisi ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnafları ziyaret etmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya vatandaşların yoğun ilgisi ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnaf ziyaretinde bulundu

Süleyman Soylu, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi
Sunucu Buket Aydın eleştirilere halkın içinde çektirdiği yeni fotoğraflarla yanıt verdi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnaf ziyaretinde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]