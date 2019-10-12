İçişleri Bakanı Soylu, Akçakale'de esnaf ziyaretinde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnafları ziyaret etmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya vatandaşların yoğun ilgisi ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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