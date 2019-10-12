Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Akçakale'de esnafı ziyaret etti
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu Akçakale'de esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu Akçakale'de esnafı ziyaret etti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu Akçakale'de esnafı ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü ve PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırılarının hedefinde olan sınır şehri olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Soylu buradaki esnafları ziyaret ederek, halka geçmiş olsun diledi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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