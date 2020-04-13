Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu: 'Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.' - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Allah mahcup etmesin.
İçişleri Bakanı Soylu: "Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:26 Kaynak: AA
Son Dakika Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı