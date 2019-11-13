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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri,...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi."

Süleyman Soylu, Hollanda, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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