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İçişleri Bakanı Soylu: "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri,...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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