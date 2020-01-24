İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1)

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişi Komutanlık binası genel plan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na gelişi

Komutanlık binası genel plan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sergiyi gezmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı odasında görüşme yapması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dersliklerde incelemelerde bulunması

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı personellerinin aldığı eğitimleri incelemesi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, dersliklerde incelemede bulundu. (1)

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (1)

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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