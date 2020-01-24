İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (2)

6 saat önce

Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen yemek programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen yemek programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, dersliklerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (2)

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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