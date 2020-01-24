İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (2) - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti (2)
6 saat önce
Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen yemek programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen yemek programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, dersliklerde incelemede bulundu.
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