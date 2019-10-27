İçişleri Bakanı Soylu: "Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:18 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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