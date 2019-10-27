Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak'

İçişleri Bakanı Soylu: "Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu: Arama kurtarma timleri AFAD ile koordineli bir şekilde oluşturulacak

Süleyman Soylu, Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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