Murgul'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Murgul'da kayıp kişiyi arama çalışmalarının drone ile görüntülenmesi Murgul'da kayıp kişiye arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (40) arama çalışmaları devam ediyor.

Yiğit'i arama çalışmaları, Murgul Çayı'ndan başlayarak Borçka Baraj Gölü'ne kadar olan bölümde AFAD, JAK, JÖAK, PAK, Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerince yürütülüyor.

Yüzeyi selin akıntıyla getirdiği ağaç parçalarıyla kaplı olan Murgul Çayı'ndaki arama çalışmalarında 75 dalgıç ve kıyıda arama yapan 158 görevlinin yanı sıra 2 kadavra köpeği görev alıyor.