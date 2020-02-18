Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti
12 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması
Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı kabul etti.
Son Dakika İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi Son Dakika: Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklama: İyi günde olsunlar 6 yıl sonra PKK'dan kaçıp gelen oğluna ilk sözleri, büyük takdir topladı: Türk adaletine güven Yalova Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğine ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı