İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti

12 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı karşılaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ın konuşması

Görüşmeye katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Julian Hodaj'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Hodaj'ı kabul etti

Süleyman Soylu, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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