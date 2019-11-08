Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, 'Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz'...

İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu,

İçişleri Bakanı Soylu, " Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Avrupa, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"...
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