İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"...
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İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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