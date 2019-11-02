Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: '(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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