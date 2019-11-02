İçişleri Bakanı Soylu: "(Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır."

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MHP'li Enginyurt'tan Bülent Arınç'ın KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki: FETÖ'cülere ağlayanlar en büyük haindir