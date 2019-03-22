Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Ayaş'ta - Detaylar

İçişleri Bakanı Soylu, Ayaş'ta - Detaylar

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla selamlaşması ve sohbet etmesi Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayaş'ta partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ayaş'ta - Detaylar, System.String[]
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla selamlaşması ve sohbet etmesi
Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayaş'ta partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. - Detaylar -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:15 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ayaş, Güncel
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