İçişleri Bakanı Soylu, Ayaş'ta - Detaylar
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla selamlaşması ve sohbet etmesi Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayaş'ta partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:15 Kaynak: AA
Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi
Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!