Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile Görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile Görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Ramil Usubov, Azerbaycan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 17:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]