İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile Görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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