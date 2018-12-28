İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

- İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiBAKÜ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti.

- İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti



BAKÜ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti. Süleyman Soylu, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaretin ardından Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ne çelenk ve karanfil bıraktı.

Türk şehitliği hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Bakan Soylu, "Aziz şehitlerimiz, kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlığı için verdiğiniz büyük mücadele bu büyük milletin kardeşliğini pekiştirmiş ve bu kardeşlik aradan geçen yüzyılda daha da güçlenmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun aziz milletimizin her ferdi arasında doğuştan var olan kardeşliği sürdürmek, sizlerden devraldığımız emaneti gelecek nesillere de, aynı şekilde teslim etmek ve dünya üzerinde Türkün adının ilelebet yankılanmasını temin etmek için gayret göstermek bizim en temel vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

"Türkler dünyaya adalet götürmek isteyen bir millet"

Dünyanın dört bir yanında Türk şehitliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Soylu, "Bugün dünyanın birçok ülkesinde tıpkı buradaki gibi Türk Şehitliği vardır. Sizler ve diğer aziz şehitlerimizin mevcudiyeti, dünyaya merhamet, adalet ve iyilik götürmek isteyen bir milletin varlığının delilidir. Sizlerin huzurlarınıza bizlerden sonra gelecek, sizlere Fatiha okuyacak evlatlarımız olacaktır. Bizlerin olduğu gibi onlar da sizden ilham alacaktır ve şefaatlerinize talip olacaktır. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Türk milletinin her ferdinin uğruna şehit olduğunuz dost ve kardeş Azerbaycan'ı, ana vatanınızdaki güzel güzel cumhuriyetimizi sonsuza dek daim, mazur ve muzaffer eylesin. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

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