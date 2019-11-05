İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:40 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor."
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