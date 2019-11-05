Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: '(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması) Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor."

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı
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