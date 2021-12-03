Son dakika haber... Eski bakanlardan Güldal Akşit için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Bakanlık ve milletvekilliği dahil hayatı ülkemize hizmet ile geçmiş, AK Parti'mizin her kademesinde emeği bulunan ablamız Güldal Akşit hanımefendinin vefatı bizleri derinden üzdü. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önceki bakanlarımızdan Güldal Akşit hanımefendinin vefat haberini teessürle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AK Parti'nin kurucu üyesi, önceki dönem bakanlarımızdan Güldal Akşit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında, "Partimizin kurucularından, 2001 yılından bu yana kardeşlik hukukumuzun devam ettiği, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit hanımefendiyi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Gayretle ve samimiyetle büyük emek verdi AK Parti davasına. Kendisini unutmayacağız. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Eski Turizm ve Devlet Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Sayın Güldal Akşit'in vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Memleket sevdası ile çok kıymetli hizmetlerde bulunan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başsağlığı mesajında, "Eski bakanlarımızdan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Turizm ve Devlet eski bakanlarından Güldal Akşit hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "AK Partimizin kurucu üyesi, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise mesajında, "Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Partimizin kurucu üyesi, eski bakanlarımızdan Sayın Güldal Akşit'in vefatından derin bir üzüntü duyduk. Tevazusu, her zamanki iyi niyeti ve güler yüzüyle hepimiz için eşsiz bir yol arkadaşıydı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında "Milletimize hem Turizm hem de aileden sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet etmiş olan eski Devlet Bakanımız Güldal Akşit'in vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk siyasetinin kıymetli isimlerinden, eski bakanlarımızdan Güldal Akşit hanıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadesini kullandı.