İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:40 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz."
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