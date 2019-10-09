Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Çok iyi planlanmış, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok iyi planladığı, şu ana kadar da bütün planlamaları kendi ölçeği içerisinde yürüttüğü bir harekatın içerisindeyiz."

Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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