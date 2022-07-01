İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

01.07.2022 12:26
İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

Atatürk Stadyumu'nda Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, Gölbucağı Mahallesi'nde selden etkilenen apartmanları ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Temizlik çalışması yürüten görevlilerle sohbet eden Soylu, selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, vatandaşlarla sohbetinde Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlayacaklarını, sonrasında da Kozcağız Çayı'nın ıslahına en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

Bartın Irmağı'nda tabanın gemilerle taranması gerektiğini dile getiren Soylu, "Burada temel mesele şu, denizle dere arasında yağmur geldiği zaman yağmur denize şarj etmiyor. Gitmediği için de geri geliyor." dedi.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve kurum müdürleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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