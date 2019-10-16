İçişleri Bakanı Soylu: "Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor."
12 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor." - ANKARA
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