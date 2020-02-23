İçişleri Bakanı Soylu, Başkale'de çadırların kurulduğu alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören evlerin bulunduğu mahallelerde çadırların kurulumunun başladığını belirterek, "Geceye kadar çadırların kurulumunu temin etmeye çalışacağız. Ardından hayvanlar için çadırlar kuracağız ki onlar da bu soğukta dışarıda kalmasınlar." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve diğer yetkililerle, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Özpınar Mahallesi'nde çadırların kurulduğu alana gelerek yetkililerden bilgi alan Soylu, depremden etkilenen 4 köyü gezerek genel tespit yaptıklarını söyledi.

Özpınar, Gelenler, Güvendik ve İran'a en yakın bölgede bulunan Kaşkol mahallelerine gittiklerini aktaran Soylu, buralarda birçok ev ve ahırın ciddi şekilde hasar gördüğünü aktardı.

Bölgede ciddi bir kar ve soğuk havanın etkili olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız çadırları kurmaya başladılar. Geceye kadar çadırların kurulumunu temin etmeye çalışacağız. Ardından hayvanlar için çadırları kuracağız ki onlar da bu soğukta dışarıda kalmasınlar. Bugün özellikle birçok köylümüz söyledi, kuzulama zamanı. Bu nedenle onların muhafaza edilmesi lazım. Hem vatandaşlarımızın sıcak bir barınak içinde olmasını temin etmek hem hayvanları korumak ve muhafaza etmek için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Ayrıca sıcak yemek dağıtımına da başladıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun yanında soba ve içeride yatak, battaniye tüm ihtiyaçlar gerçekleşmiş olacak. Artçıların da devam etmesi nedeniyle vatandaşların endişe etmesi ve evlere girmemesi normal. Bakan yardımcım, valimiz, komutanlarımız, AFAD başkan yardımcımız, Kızılay, AFAD müdürümüz herkes burada. İnanıyorum ki burada hem depremin yaralarını saran hem de bu akşam itibarıyla sıcak gıda, barınma ihtiyaçlarını gideren bir anlayışı gerçekleştireceğiz. Bu arada telef olan hayvanların çıkarılması konusunda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Allah beterinden korusun."

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Başkale'de tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etmek için bölgeden ayrıldı.