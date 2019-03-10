Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Başkentli Karadenizliler Buluşması'na Katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Başkentli Karadenizliler Buluşması'na Katıldı

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentli Karadenizliler Buluşması'na katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentli Karadenizliler Buluşması'na katıldı.(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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