İçişleri Bakanı Soylu, Başkentli Karadenizliler Buluşması'na Katıldı
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentli Karadenizliler Buluşması'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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