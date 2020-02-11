İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremden etkilenen Baskil ilçesinde depremzedelerle görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Baskil'de depremzedeleri ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremden etkilenen Baskil ilçesinde depremzedelerle görüştü.

Bakan Soylu, merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, Aladikme köyünde depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretlerinde Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve muhtarlar da eşlik etti.

Süleyman Soylu, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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