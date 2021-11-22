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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

22.11.2021 12:34
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur." dedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, uyuşturucuyla mücadelenin uluslararası raporlarda teyit edilen bir başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin, tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yürüttüğüne işaret eden Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin FETÖ'nün aylar önce servis ettiği yalan ve iftiraları TBMM çatısı altına getirmenin, Türkiye'ye her fırsatta kara çalmaya çalışanlara omuz vermek olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Kolluğun yaptığı başarılı operasyonları görmezden gelen, yargının süreçlerini yokmuş gibi farz eden, kamuoyuna sadece yanlış ve yalan bilgi aktaran bu anlayış, elbette ki bizi bu mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirilen operasyonları ve yapılan çalışmaları anlatan Soylu, çok sayıda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye giriş yapmadan ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında şu ana kadar 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş, 2 milyar liralık mal varlığına el konulmuştur." ifadesini kullandı.

"Kadına yönelik şiddette 'bir' sayısına bile tahammülümüz yok"

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye de değinen Soylu, "Kadına yönelik şiddette 'bir' sayısına bile tahammülümüz yoktur." görüşünü paylaştı.

Soylu, kadına yönelik şiddeti oluşmadan önlemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, bu konuda attıkları yeni adımları aktardı.

Kadın Acil Destek Uygulaması'nın, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldüğünü anımsatan Soylu, bu uygulamayı 2 milyon 758 bin 120 kadının telefonuna yüklediğini dile getirdi.

Soylu, yeni bir elektronik kelepçe izleme merkezi kurulduğunu, bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takıldığını anlattı.

Türkiye'nin trafik konusunda da önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirten Soylu, Birleşmiş Milletler'in 2011-2020'de trafik kazaları sebebiyle can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturabilen iki ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Düzensiz göçle mücadele

Göç konusunda yapılanlara da değinen Bakan Soylu, Türkiye'nin, tüm dünyada dengeleri değiştiren göç meselesinin ve göçün sorumlusu olmadığını vurguladı.

Düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin yürüttüğü politikaları anlatan Soylu, 2016'dan bugüne kadar ülkenin doğu ve güney sınırlarında engellenen kaçak göçmen sayısının 2 milyon 406 bin 6 kişi olduğunu hatırlattı.

Süleyman Soylu, "Ege'de hem kaçak göçü engelliyoruz hem de Yunanistan'ın geri ittiği insanları ölümden kurtarıyoruz." sözlerini sarf etti.

Bu yıl yaşanan orman yangınlarında, bazı illerdeki sel afetlerinde "Nerede bu devlet" dedirttirilmediğine işaret eden Soylu, Türkiye'nin afet yönetim başarısının yurt dışından bile takdir gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin nüfus vatandaşlık hizmetlerinde de devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Soylu, yeni nüfus müdürlüğü konseptinin 54 il ve 515 ilçe müdürlüğünde tamamlandığını aktardı.

Yeni çipli kartların dağıtımının devam ettiğini bildiren Soylu, 2016'dan bugüne kadar 68,9 milyon kimlik kartı dağıtıldığını, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin kimlik kartının yenilendiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim: Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız." diye konuştu.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Türk Lirası, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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