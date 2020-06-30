İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon... - Son Dakika

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