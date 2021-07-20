İçişleri Bakanı Soylu, bayramlaşma programına katıldı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki bayramlaşma programında, "Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın. Göreceksiniz bu daha başlangıç. Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, tüm Şırnaklıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, nice bayramlara sağlıkla, huzurla, afiyetle ulaşmayı Allah'tan dilediğini söyledi.

Bayramların sadece bugünün yaşandığı günler olmadığına işaret eden Soylu, geçmişin de yaşandığını, hatıraların, büyüklerin, komşuların hatırlandığı, kucaklaşılan, dargınlıkların sona erdiği, barışılan günler olduğunu belirtti.

Soylu, bugün Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazların kılındığı, kurbanların kesildiği bir gün olduğunu aktararak, "Hep beraberiz, büyük bir şenlik yaşıyoruz. Esas festival yapıyoruz, bayram festivali, insanlık festivali. Birbirimizle buluşuyoruz, annelerimizi hatırlıyoruz, babalarımızı, ninelerimizi, dedelerimizi hatırlıyoruz. Köylerimizi, bağımızı, bahçemizi hatırlıyoruz. Allah nice bayramlara bu güzellikler içerisinde ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

"Yarın daha huzurlu olacak diyelim"

Şırnaklılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getiren Soylu, huzur içerisinde hep birlikte bir bayramı daha kutlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler, babalar olarak ailenizin huzur içerisinde olmasını istersiniz, değil mi? Bu ülkenin reisi de ülkesinin huzur içerisinde olmasını ister. Şırnak'ta Sefine'ye vatandaşım gitsin, 1700 yıllık tarihini yeniden canlandırsın, hayvanlarını otlatsın, Kato'dan Bestler Dereler'e kadar, Cudi'den Gabar'a kadar her taraf huzur bulsun ister. Hep beraber bu ülkeyi yönetenler bunu ister. Allah'a hamdüsenalar olsun, nereden nereye geldik. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ne olursunuz siz de hatırlamayın. Dün şöyleydi, böyleydi demeyin, demeyelim. Yarın daha huzurlu olacak diyelim. Çocuklarımıza Şırnak daha güzel olacak diyelim ve ülkemizin her tarafında bizim çocuklarımız hizmet verecek diyelim. Şırnak bugünden yarına, yarından geleceğe daha güzel günlerle buluşacak diyelim. Çünkü bizim milletimiz hep güzelliklere layıktır."

"Bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur"

Milletin emrinde olduklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın. Göreceksiniz, bu daha başlangıç. Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız. Huzuru Şırnak'a huzuru Diyarbakır'a getirdik ya, geceleyin, günün herhangi bir vaktinde kol kola girip, rahat rahat yürüyoruz ya bilesiniz sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, Afganistan'ın, Müslüman coğrafyaların, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hepimizin sorumluluğudur. Hiç merak etmeyin, Allah bize, size o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, Suriye'ye gideceğimiz, hep beraber Libya'daki kardeşlerimize selam olsun diyebileceğimiz, Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği günler uzak değildir, yakındır Allah'ın izniyle."

Soylu kendilerine itimat edilmesini isteyerek, geçmişe, tarihe bu medeniyeti emanet edenlere layık olacaklarını aktardı.

"Cumhur İttifak'ına itimat edin. Bugüne kadar size yanlış istikamet göstermedik, inşallah göstermeyeceğiz. Bilesiniz ki emrinize amadeyiz." diyen Soylu, herkesin bayramını kutladı.

Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığınca Şırnaklı gençlere 500 bisiklet hediye edildi.

Bakan Soylu da bisiklete binerek, gençlerle tur attı.