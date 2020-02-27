İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır. - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Bekçiler polisin yardımcısıdır. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır. Polise verilen 'önleme araması, denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama, olay yeri inceleme yapma ve bilgi alma' gibi yetkiler bekçilerde yoktur."

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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