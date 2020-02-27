İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır.
İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır. Polise verilen 'önleme araması, denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama, olay yeri inceleme yapma ve bilgi alma' gibi yetkiler bekçilerde yoktur."
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27.02.2020 18:42:25. #1.12#
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