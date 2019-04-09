Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Ben Hayatımda 201 Rakamının Sıfır Yazıldığı ve Bunun Üst Üste Olduğu Hiçbir...

İçişleri Bakanı Soylu: "Ben Hayatımda 201 Rakamının Sıfır Yazıldığı ve Bunun Üst Üste Olduğu Hiçbir...

49 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok."

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Türkiye, Süleyman Soylu, Politika
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