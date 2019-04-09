İçişleri Bakanı Soylu: "Ben Hayatımda 201 Rakamının Sıfır Yazıldığı ve Bunun Üst Üste Olduğu Hiçbir...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok."
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
: "Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye
'de böyle bir seçim yok."
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