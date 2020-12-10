İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisleri andı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz... Her biri, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma sebebi... Her biri, bu ülkenin, bu milletin evladı kahramanlarımız... Acımız, ilk günkü kadar taze... Şehadetlerinin 4. yılında, hain saldırı sonucu şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyoruz..."