İçişleri Bakanı Soylu, Beytüşşebap'ta vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti. Artık bu coğrafyada güllerin açılmasının, sevinç çığlıkları atılmasının, sevgi çiçekleri açılmasının zamanıdır. Bu coğrafyada çocuklarımızın her birinin doktor, mühendis, öğretmen olmasının zamanıdır. Şimdi bu coğrafyayı özgürlüğüne ve demokrasiye kavuşturuyoruz." dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığında güvenlik güçleri ile bayramlaştıktan sonra Beytüşşebap ilçe merkezine geçti.

Soylu, Hükümet Konağı önünde düzenlenen, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik'in de katıldığı programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, bir bayram sabahını Beytüşşebaplılarla bir arada geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Allah'a şükürler olsun ki 5 vakit ezanın okunduğu, bayrağımızın dalgalandığı ve kardeşliğin devam ettiği bu topraklarda Beytüşşebap'ta bugün el ele gönül gönüle bayramlaşıyoruz." diyen Soylu, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, nice bayramlara huzurla, afiyetle, kardeşlikle, ağız tadıyla ulaşmayı diledi.

"Hizmet kültürünü oluşturacaksınız"

Şırnak'ta 31 Mart seçimlerinin sonucuna değinen Bakan Soylu, verdikleri oylarla Habip Aşan'ın Belediye Başkanı seçilmesini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

İki yıl sürdürülen hizmetlerin yanı sıra ilçenin 5 yıl da Aşan tarafından hayata geçirilecek çalışmalara kavuşacağını dile getiren Soylu, "Beytüşşebap'ta gelecek nesillerin çok daha iyi yaşayabileceği bir hizmet kültürünü oluşturacaksınız. Allah sizden razı olsun. Merak etmeyin bu 5 yıl boyunca emrinize amadeyiz. Habip başkanımızın emrine amadeyiz. Gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa bilmenizi istiyorum ki bugünden sonra da Beytüşşebap'ı aynı şekilde güzelleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Soylu, Şırnak Valisi ve Beytüşşebap Kaymakamına ilçeye güzel bir hükümet konağı kazandırılmasını söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı vatandaşların bayramını kutladı

Bakan Soylu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Soylu'nun telefonundan vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda vatandaşlara hitaben, "Beytüşşebaplı kardeşlerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im bu bayramımızı birliğimize, beraberliğimize inşallah kardeşliğimize vesile kılsın diyorum. Bayramın Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak hep birlikte birlik ve beraberliğimize vesile kılmasını diliyorum. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin diyorum. Birbirimizi Allah için sevelim, birbirimizle inşallah bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Böylece de inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürüyelim diyorum ve sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyayı özgürlüğüne, demokrasiye kavuşturuyoruz"

Konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti. Artık bu coğrafyada güllerin açılmasının, sevinç çığlıkları atılmasının, sevgi çiçekleri açılmasının zamanıdır. Bu coğrafyada çocuklarımızın her birinin Allah nasip edecek inşallah doktor, mühendis, öğretmen, eczacı olmasının zamanıdır. Şimdi bu coğrafyayı hakikaten özgürlüğüne ve demokrasiye kavuşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgede başka bölgelerden gelerek görev yapan öğretmenlerin, doktorların, hemşirelerin, kaymakamların, savcıların, hakimlerin, müdürlerin bulunduğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirimiz için fedakarlık yapmazsak, birbirimizi sevmezsek, biliyorsunuz tam iman etmiş sayılmayız. İnancımız da bu, kardeşliğimizde bu. Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılalım hep beraber, gerisi kolay. Bu coğrafyanın her birini gül bahçesine çevireceğiz. Irak'tan, Suriye'ye, Yemen'den, Sudan'a, Libya'dan etrafımızda sıkıntıda olan her noktaya kadar bunu birlik içerisinde yaparsak başarabiliriz. Bu toprakların bir tek şifresi var, o da tevhit. Tevhitten, birlikten ayrılmayalım. Allah birlik ve beraberlik içerisinde olanların yardımcısıdır. Ona inanalım ve onunla amel edelim."

"Dünyaya söyleyecek sözümüz var"

Beytüşşebap'ta gerçekleştirilen hizmetlere değinen Soylu, geçmişte ışığa hasret bir Beytüşşebap olduğunu, gönüllerini, en güzel hizmetleri bu ilçeyle buluşturduklarını belirtti.

"Birlik içerisinde olursak, kendimizi iyi anlatabilirsek, dünyaya söyleyecek sözümüz var. Etrafımızdaki coğrafyada bu karmaşıklığı durdurabilecek enerjimiz ve arzumuz var. Bunu beraber ortaya koyabiliriz. Siz bu ateşi burada yaktınız. Belediye seçimlerinde büyük bir başarıya imza attınız ve mühür bastınız. Şırnak'ta, Uludere'de büyük bir mühür basıldı. Bunu birlikte yaptık ve gerçekleştirdik ama sizin iradenizle oldu." ifadelerini kullanan Soylu, ilçedeki vatandaşların daha güzel hizmetlere layık olduğunu vurguladı.

"Bu toprakların makus talihini birlikte yeniyoruz"

Sağlanacak iş imkanları ile çocukların "Beytüşşebap'tan nasıl kurtulurum?" düşüncesi ile değil, "Sıcak yuvamda nasıl hizmet verebilirim?" diyebileceği bir adımın önünü açacaklarını aktaran Soylu, memleket için çalıştıklarını, terörle mücadele ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini bildirdi.

Soylu, "Bu toprakların makus talihini birlikte yeniyoruz. Çocuklarımızı bu musibete teslim edemeyiz. Kim kendi çocuğunu teslim eder? Hiç kimse. İşte devletiyle, partisiyle, siyasetiyle, belediye başkanıyla, doktoruyla, görevlisiyle, öğretmeniyle, eczacısıyla, kaymakamıyla, jandarmasıyla, polisiyle, korucusuyla, vatandaşıyla hep birlikte güzel bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Bayramın güneş gibi aydınlattığını dile getiren Soylu, Beytüşebap'ı başka yerlerde hep gönülden, coşarak andığını dile getirdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Hepimiz sevginin evlatlarıyız. Büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz. Sadece 780 bin kilometrekareye değil dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bugün herkesin kendisini ifade ettiği bir Türkiye var. Burada bu bayramda büyük bir kucaklaşma ve büyük buluşma ortaya koydunuz. Hiç endişe etmeyiniz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa Şırnak'ta, Beytüşşebap'ta Doğu ve Güneydoğu'da da olacak."

"Kardeşliğimizi haykıralım"

Dünün Türkiyesinde yaşanılanların bir kenara bırakılmasını isteyen Soylu, "Hep beraber kucaklarımızı açalım, kardeşliğimizi haykıralım. Hep beraber bizi kötü yollara çekmeye çalışanları, elimizin tersiyle itelim. Biz buna muktediriz." dedi.

Bunun için ilk adımı attıklarını anlatan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan sonrasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe yürüdüğü Beytüşşebap ve Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Edirne'den Beytüşşebap'a, Kars'tan Uludere'ye, Antalya'dan Şırnak'a kadar herkesin yaşayacağı Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Bundan iki yıl önce Mardin'e 100 bin turist gidiyordu. Bugün huzur var, 500 bin turist gidiyor. Bundan iki yıl önce Antalya'ya 6 milyon turist gidiyordu. Bu yıl 16 milyonu tamamlayacağız. Bundan iki yıl önce İstanbul'a 9 milyon turist gidiyordu, yıl sonunda 15 milyona ulaşacağız. Bu huzuru sağladıktan sonra bilesiniz ki hep birlikte yarınlara güçlü adımlar atacağız. Doğu ve Güneydoğu, Anadolu, Ege ve Karadeniz de cıvıl cıvıl olur. Yeter ki hiç hak etmediğimiz maliyetlerle karşı karşıya kalmayalım."

Soylu daha sonra Beytüşşebap Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Habip Aşan ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Turuncu listedeki terörist "Berfin Savuşkan" öldürüldü

TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar

Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek