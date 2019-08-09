Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor
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İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor

49 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın günü Bilecik'e geliyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın günü Bilecik'e geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın saat 13.00'da helikopter ile Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelerek, Kurban Bayramı öncesi yapılan trafik kontrol denetimine katılacak. Soylu'nun buradan başka bir programa katılmayarak, geldiği hava yoluyla ayrılacağı öğrenildi.
(Cem Kaan Toka/İHA)
Süleyman Soylu, Kurban Bayramı, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:30 Kaynak: İHA
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