İçişleri Bakanı Soylu, Bilecik'e geliyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın günü Bilecik'e geliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:30 Kaynak: İHA
, yarın günü Bilecik
'e geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın saat 13.00'da helikopter ile Bilecik'in Bozüyük
ilçesine gelerek, Kurban Bayramı
öncesi yapılan trafik kontrol denetimine katılacak. Soylu'nun buradan başka bir programa katılmayarak, geldiği hava yoluyla ayrılacağı öğrenildi.
(Cem Kaan Toka/İHA)
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