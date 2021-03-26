İçişleri Bakanı Soylu: "Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu kaldırılmıştır" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu kaldırılmıştır"
26.03.2021 08:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'teki billboardların yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'teki billboardların yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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