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İçişleri Bakanı Soylu: "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla."
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla."
Son Dakika Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın mültecileri geri itmesine karşı sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırdı Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız? Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız