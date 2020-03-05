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İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.
Soylu, Türkiye- Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantı sonrası ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:11
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