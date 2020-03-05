İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz - Son Dakika Dünya

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.


Soylu, Türkiye- Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantı sonrası ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Süleyman Soylu, Meriç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:11 
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