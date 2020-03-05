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İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruzView on euronews.
İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruzView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:24
Son Dakika Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın mültecileri geri itmesine karşı sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırdı Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız? BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz