İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz - Son Dakika Dünya

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruzView on euronews.

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruzView on euronews

İçişleri Bakanı Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz

Süleyman Soylu, Meriç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:24 
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Son Dakika

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