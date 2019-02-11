İçişleri Bakanı Soylu: Bir Hafta Önce Bomba Yüklü Araba Yakaladık (1)
2 gün önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan bomba yüklü bir arabayı Türkiye içinde yakaladık.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, "Bir hafta önce Türkiye
'ye tuzak kurmaya çalışan bomba yüklü bir arabayı Türkiye içinde yakaladık. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat verdiyse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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