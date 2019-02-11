Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: Bir Hafta Önce Bomba Yüklü Araba Yakaladık (1)

İçişleri Bakanı Soylu: Bir Hafta Önce Bomba Yüklü Araba Yakaladık (1)

2 gün önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan bomba yüklü bir arabayı Türkiye içinde yakaladık.

İçişleri Bakanı Soylu: Bir Hafta Önce Bomba Yüklü Araba Yakaladık (1), System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan bomba yüklü bir arabayı Türkiye içinde yakaladık. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat verdiyse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Politika
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