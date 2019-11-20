Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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