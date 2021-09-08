Bakan Soylu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler, göç yönetimi ve mültecilere yapılan insani yardım konuları ele alındığı belirtildi.